У Вовчанську в українських сил є успіхи у просуванні деякими вулицями, проте до масштабних контрнаступальних дій ще доволі далеко.

Росіяни на Харківському напрямку найбільше скеровують свої штурмові дії в районі Вовчанська, також у зоні великого ризику населений пункт Глибоке. Водночас зараз не йдеться про якісь успіхи росіян, оскільки вони застрягли у Вовчанську у вуличних боях, а поблизу Глибокого у них катастрофічна ситуація з логістикою – завдяки українським БПЛА-підрозділам. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Він зазначив, що поступово ЗСУ змушують російську армію переходити до оборони на Харківському напрямку. У Вовчанську в українських сил є успіхи у просуванні деякими вулицями, проте до масштабних контрнаступальних дій ще доволі далеко, адже росіяни мають значну перевагу у живій силі і озброєнні.

Також офіцер НГУ прокоментував повідомлення про те, що напередодні окупаційні війська вдарили по своїх силах, заблокованих на Агрегатному заводі, з важкої вогнеметної системи "Солнепьок", зазначивши, що цей завод "став великою проблемою для російських окупантів".

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"Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані на заводі… Проте дійсно вже не перший раз фіксуються обстріли Агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали", - зазначив Черняк.

За його словами, на заводі зараз перебуває невелика кількість росіян, однак багато з них небоєздатні.

"У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни самі ж не впораються першими і не знищать своїх військовослужбовців на його території", - додав офіцер.

Ситуація на Харківському напрямку

Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що зараз росіяни намагаються повернути свої позиції на Харківщині, і тому проводять активні штурми.

Раніше стало відомо, що на відрізок від Глибокого до Вовчанська Росія перекидає підрозділи "Ахмат". Як пояснив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, "Ахмат" займається "примусовою мотивацією" солдатів, які не хочуть воювати. Як наслідок - інтенсивність бойових дій посилюється.

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