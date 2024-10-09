Раніше вони діяли схожим чином у Авдіївці.

Російські окупаційні війська застосовують у Вовчанську тактику "підземних кротів". Мова йде про створення тунелів між підвалами для прихованих переміщень.

Про це у етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев. За його словами, загарбники вже діяли так у Авдіївці. Крім того, деякі закликають ввести до складу штурмових підрозділів РФ людей, які займатимуться будівництвом підземних комунікацій:

"Я не можу сказати про масовість цього явища у Вовчанську. Але, тим не менше, є локації, де противник намагається переміщуватися між будинками, створюючи підземні невеликі тунелі від підвалу до підвалу. Від того, що там залишилося".

Саранцев додав, що російські військові також використовують для переміщень інші підземні комунікації. Українські бійці завдають потужних ударів, коли виявляють їх.

Ситуація на Харківщині

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу на Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення закінчились без успіху, одне досі триває.

Також повідомлялося, що окупанти скинули сім авіаційних бомб на Харків, Черкаську Лозову та Малі Проходи.

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