Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади на початку повномасштабгного вторгнення в Україну 24 лютого.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що, за його даними, Росія втратила на війні проти України понад 100 тисяч окупантів. Це ліквідовані, поранені та загиблі загарбники.

Під час виступу у Палаті громад 20 грудня він також наголосив, що через великі втрати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити, пише Sky News.

За словами очільника британського Міноборони, Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади на початку повномасштабгного вторгнення в Україну 24 лютого. Він додав, що Путін не хоче нести відповідальність за провали на війні. Тому в РФ можуть звільнити і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

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"Росія втратила значну кількість генералів та командувачів. Ходять чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення триває", – зазначив Бен Воллес.

Хто такий Валерій Герасимов

Валерій Герасимов – начальник Генштабу Збройних сил Російської Федерації. У липні російські ЗМІ заявили про прибуття Герсасимова на Донбас. Пропагандисти публікували кадри російського воєначальника в командному пункті, який раніше нібито відвідував Шойгу.

Нещодавно стало відомо, що Україна готувала ліківідацію Герасимова під час його візиту на Донбас. Водночас США намагалися відмовити Україну від цього кроку. У Штатах побоювалися, що вбивство Герасимова може призвести до різкої ескалації війни.

При цьому, військовий експерт Олег Жданов заявив, що США не перешкоджали ліквідації Герасимова. У Вашингтоні дізналися вже після удару по командному пункту росіян.

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