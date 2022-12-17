США побоювалися, що вбивство Герасимова може призвести до різкої ескалації війни.

США намагалися відмовити Україну від ліквідації начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, коли той приїжджав до окупантів на Донбас.

Як пише The New York Times, російські генерали почали приїжджати на передову, щоб підтримати дух рядових солдатів, який після низки поразок почав різко падати.

Україна почала вбивати російських генералів, проте ризиковані візити росіян на передову тривали, йдеться в публікації. Нарешті, наприкінці квітня генерал Герасимов таємно планував вирушити в дорогу.

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Американські офіційні особи заявили, що дізналися про це, але приховали інформацію від українців. США побоювалися, що вбивство Герасимова може призвести до різкої ескалації війни, і, хоча американці були віддані справі допомоги Україні, вони не хотіли розв'язувати війну між США і Росією.

Українці все одно дізналися про плани генерала. Після узгодження з Білим домом високопоставлені американські чиновники попросили українців скасувати атаку.

"Ми сказали їм не робити цього. Ми подумали: "Гей, це вже занадто", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Повідомлення прийшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вже почали атаку на позиції генерала.

За офіційними даними, в результаті удару загинули десятки росіян. Генерал Герасимов не був одним з них.

Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

Герасимов на Донбасі

У липні російські ЗМІ розбовкали прибуття на Донбас начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Пропагандисти публікували кадри Герасимова в командному пункті, який раніше нібито відвідував Шойгу.

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