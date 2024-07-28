Таким чином президент побічно підтвердив інформацію про атаку на аеродром "Оленья" в Росії.

Президент Володимир Зеленський побіжно підтвердив раніше озвучену в ЗМІ інформацію про успішний удар українських дронів по російському військовому аеродрому "Оленья" біля Мурманська. Відповідну заяву він зробив у вечірньому відеозверненні до нації 28 липня.

Очільник держави не став вдаватися до подробиць, але дав чітко зрозуміти, про що саме йдеться.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", – заявив він.

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Удар по аеродрому "Оленья": що відомо

Як повідомляли джерела УНІАН, в ніч на 27 липня внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Досі офіційних підтверджень цій інформації не було.

Удар по аеродрому "Оленья" є примітним з двох причин. По-перше, там базувалася значна частина російських стратегічних ракетоносців, які обстрілюють Україну крилатими ракетами. По-друге, відстань до аеродрому від кордону України складає близько 1800 км, що донедавна було нездоланною перешкодою для Сил оборони.

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