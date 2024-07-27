Внаслідок удару БПЛА по аеродрому "Оленья" в Мурманській області зафіксовано пошкодження бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

В ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Про це УНІАН повідомили джерела в українській розвідці. Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому "Дягілєво" пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки трьох вибухів. Також користувачі виклали відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а потім знімок, на якому видно було стовп чорного диму, що здіймається над аеродромом.

Повідомляється, що на аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Тут зокрема базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

"Вибухи на аеродромі "Енгельс", де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА, однак пролунали характерні вибухи "прильотів".

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Зазначається, що аеродром "Оленья" розташований від українського кордону на відстані близько 1800 км.

В міноборони РФ заявили що було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях".

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.

Атаки по території РФ

Підрозділ ударних дронів "Ехо Group" ГУР продемонстрував, як відповідає Росії на атаки по мирному населенню України.

"Нашою перевагою залишається висока стійкість до ворожих засобів РЕБ і дальність, що дозволяє досягати критично важливих військових обʼєктів російського агресора", - йшлося у коментарі до відео.

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