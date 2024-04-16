Насиченість неба розвіддронами дещо знизилась - за минулу добу зафіксовано проліт 134 розвідувальних безпілотників.

Російська армія минулої бойової доби здійснила на Оріховському напрямку 7 штурмів, ще п’ять було на Херсонщині.

У Силах оборони півдня України запевняють, що, попри бажання вибити ЗСУ з їхніх позицій, ворог успіху не має. При цьому, за останню бойову добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів, з яких 5 - в районі Старомайорського та по одному - в районі Новодарівки та в районі Малої Токмачки. Також на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 5 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок.

"Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - наголошують у ЗСУ.

Відео дня

Втрати агресора

Протягом доби на зазначених двох напрямках поменшало на 150 окупантів й 31 одиницю озброєння та військової техніки ворога. З них – танк, 19 одиниць автобронетехніки, 4 артилерійських системи, 2 антени FPV, аерофотостанція та 4 човни.

Ворожі обстріли

За даними українських військових, окупанти не припиняють аеророзвідку, хоча насиченість неба розвіддронами дещо знизилась - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 134 розвідувальних безпілотників.

Протягом бойової доби окупанти на Оріхівському напрямку завдали 3 авіаційні удари із застосуванням 6 керованих авіабомб та близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет. По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей ворог застосував 117 FPV-дронів, 4 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 242 осколкові боєприпаси.

"Внаслідок застосування ударного БпЛА невстановленого типу по Херсону пошкоджено поштове відділення, складське приміщення та вантажний цивільний автомобіль. Ворог 7 разів вдарив з артилерії по Херсону, обстріляв близько десятка населених пунктів Херсонщини. Внаслідок поранено 16-річну дівчину... Пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. На Дніпропетровщині агресор гатив артилерією й FPV-дронами по Нікопольщині - пошкоджено кілька приватних житлових будинків, лінію електропередач, теплиці та цивільні автівки.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно близько десятка населених пунктів. Пошкоджено кілька приватних житлових будинків.

За інформацією Сил оборони, кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях зараз відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Загальна ситуація на фронті

Нагадаємо, за останніми даними моніторингового проекту DeepState, російські загарбницькі війська мають просування на трьох напрямках. Зокрема, сьогодні вночі аналітики повідомили, що оновили інтерактивну онлайн мапу бойових дій. Згідно з нею, мова йде про Авдіївський, Оріхівський та Новопавлівський напрямки. За інформацією DeepState, ворог просунувся біля Очеретиного, Бердичів, Старомайорського та Красногорівки.

Вас також можуть зацікавити новини: