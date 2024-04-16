Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Сьогодні, 16 квітня, російська армія скинула бомбу на місто Берислав на Херсонщині, постраждало 15 людей. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру", - розповів він.

Посадовець наголосив, що внаслідок цього удару пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.

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"Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися", - каже Прокудін.

Також він повідомив, що минулої доби (станом на шосту ранка 16 квітня) противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них - дитина.

Замах на Прокудіна - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, СБУ розповіла деталі про цинічний замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Затриманий – місцевий житель, який удавав, що працює таксистом, але насправді для ворожої розвідки відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд.

У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

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