Починається 782-й день повномасштабної війни в Україні.

За останніми даними DeepState, російські загарбницькі війська мають просування на трьох напрямках фронту.

Вночі аналітики повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі, що оновили інтерактивну онлайн мапу бойових дій. Згідно з нею, мова йде про Авдіївський, Оріхівський та Новопавлівський напрямки.

"Ворог просунувся біля Очеретиного, Бердичів, Старомайорського та Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройних сил України не підтверджували цю інформацію.

Війна в Україні: що відбувається на фронті

Як відомо, раніше про загострення військової ситуації на сході повідомляли головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський.

Вранці у Генеральному штабі ЗСУ написали, що за добу на фронті сталося 54 бойових зіткнення з російськими окупантами, загарбники продовжували бити по позиціях українських захисників та населених пунктах.

Зазначалося, що найнапруженішим був саме Новопавлівський напрямок, де російські загарбники намагалися прорвати оборону Збройних сил України біля Красногорівки та Новомихайлівки 16 разів.

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