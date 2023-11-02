Було відбито десятки атак противника.

Російські окупанти намагалися вести штурмові дії поблизу кількох населених пунктів у Донецькій, Луганські та Харківській областях.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали близько 30 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської.

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Зокрема, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, а також Стельмахівка Луганської області, де українські військові відбили 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут українські захисники відбили 15 атак противника.

"Водночас загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито сім атак ворога", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

"На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - зауважили у Генштабі.

Ситуація на фронті станом на 2 листопада 2023 - головні новини

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 2 листопада, Генштаб заявив, що минулої доби українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів та три - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Ракетні війська уразили п’ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів загарбників.

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