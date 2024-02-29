Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку.

Продовжується ведення оборонної операції, противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, на Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

Він зазначив, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень. "Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб", - повідомив Тарнавський.

Відео дня

При цьому він повідомив, що загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу. Також знищено 10 ворожих танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Крім того, нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. За його словами, уражено один район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон.

Тарнавський також поінформував, що за добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин).

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки на Донеччині. Сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Зазначалося, що росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: