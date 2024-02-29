Водночас він наголосив, що чим більше росіян наступає, тим більше їх знищується.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів про "хвилі" російських окупантів на Авдіївському напрямку, де ситуація залишається складною.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Авдіївки, він наголосив, що ситуація є динамічною та постійно може змінюватися. Стосовно Авдіївського напрямку Лиховій зауважив, що там росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля.

"На ньому ситуація залишається складною. 25 атак вчорашніх ворог проводив в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське", - сказав він.

За словами речника, той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов’язаний з тим, що російські війська підтягують резерви та застосовують більші сили.

"Крім мотострілецьких бригад, яких там на Авдіївському напрямку одразу п’ять задіяно, це підрозділи спеціального призначення, це якісь тихоокеанські навіть підрозділи. І ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а він атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону, якщо це порахувати", - зазначив Лиховій.

Водночас він сказав, що цей наступ не є одномоментним, і це не є наступом колоною, коли йде велика колона з танками, бронетехнікою та великою кількістю особового складу.

"Але це має вигляд таких "хвиль" і в кожній з цих "хвиль" йде їхня чисельність десь в районі взводу або навіть більше", - сказав речник і додав, що одна така "хвиля" може бути до 100 осіб.

Лиховій наголосив, що чим більше росіян наступає, тим більше їх знищується. Він повідомив, що на всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу втрати ворога в живій силі склали 431 особу вбитими та пораненими. Також було знищено 40 одиниць озброєння та військової техніки, не враховуючи безпілотники.

Ситуація біля Авдіївки

Окупанти після захоплення Авдіївки у Донецькій області просунулися на 6 кілометрів углиб далі на захід від міста. Про це повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

У зв'язку з цим, як зауважує розвідка, Росія майже напевно встановила контроль над кількома селами в районі: Ласточкиним, Степовим та Сєверним.

При цьому російські окупанти прагнуть використати на свою корить момент, коли на захід від Авдіївки українські сили мають менше добре захищених позицій для оборони.

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