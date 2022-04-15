Перевірено на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, які причетні до кримінального світу.

В Одеській області проведено масштабну спецоперацію з виявлення пособників окупантів, трьох осіб затримали.

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, правоохоронці особливу увагу приділяють Одеському регіону, оскільки ворог не полишає планів його захоплення. Для диверсійної роботи агресор намагається залучити як працівників правоохоронних органів, так і місцевих жителів – представників численних діаспор.

Зокрема, на поточному тижні проведено масштабну спецоперацію, в ході якої перевірені на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, причетних до кримінального світу. Для достовірності отриманої інформації більшість з них проходили опитування за допомогою поліграфа.

В результаті, виявили 3 осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп. Відкрито кримінальне провадження за державну зраду (ч.1 ст. 111-1 КК України). Всі передані Службі безпеки України.

Крім того, зібрано матеріали та видворено за межі України 6 громадян інших держав, які так чи інакше могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні. Також затриманий житель Одеської області, який перебував у розшуку за вбивство.

"У ході масштабних оперативно-слідчих заходів виявлено 4 місця промислового вирощування наркотичних рослин, вилучено понад 3 тис.кущів конопель та близько 2 кг висушеної готової продукції. Вартість наркотиків на" чорному ринку" становить понад 16 млн грн", - сказано в повідомленні. За даним фактом зареєстровано 4 кримінальні провадження за ст.309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Акцентується, що із сотень людей, перевірених працівниками ДБР за період гарячої фази війни, тільки одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо відчувають проблеми з законом, проти приходу "русского мира" в їхні міста.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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