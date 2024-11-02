Після окупації Селидового росіяни просунулися вглиб України ще на 3 км.

Російські окупанти повністю захопили місто Селидове і просунулися від нього далі на захід.

Як зазначив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, весь жовтень місто успішно захищала 15-та бригада Нацгвардії "Кара-Даг", але 23 жовтня окупанти увійшли до Селидового через вугільну шахту на сході й водночас росіяни обходили його з півночі та півдня.

Репке констатував, що тепер місто повністю взяте, а російські окупанти просунулися ще на 3 км на захід і захопили селище Вишневе.

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1 листопада фінський військовий експерт Еміль Кастехельмі заявив, що окупанти перейшли в наступ на Донбасі. Загальний фронт цього наступу становить 70 км. "Росіяни нещодавно почали великий наступ на схід і південь від Донецька на фронті шириною 70 км. Цей удар прорвав оборону України на багатьох ділянках всього за кілька днів. Загальна ситуація дуже тривожна, і українці виснажені. Майбутня зима, ймовірно, буде важкою", - констатував Кастехельмі.

Він зазначив, що останніми днями окупанти посилили просування в районах Вугледара, Курахового і Селидового.

При цьому 30 жовтня стало відомо, що окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку, і вже перебувають за 2,5-3 кілометри від міста Куп'янськ.

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