А в політичному керівництві зазначили, що головна мета - не втратити більше жодного обласного центру.

Окупанти помітно прискорили темпи наступу на Донбасі і за вересень-жовтень захопили рекордну з початку повномасштабної війни територію.

Згідно з підрахунками аналітиків видання Welt, від початку жовтня російські війська захопили 478 км² української землі, що стало абсолютним рекордом від початку закінчення активної фази бойових дій у березні 2022 року.

А за даними українського проєкту DeepState, у жовтні окупантам вдалося зайняти близько 20 населених пунктів, зокрема Вугледар і Селидове.

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Як ідеться у статті Бі-бі-сі, окупація Селидового відкриває росіянам шлях до наступу на південний фланг Покровська, а також дає змогу рухатися в бік Курахового з північного боку. За словами джерела видання в українському командуванні, ймовірно, найближчим часом основними цілями ворожих атак будуть ці два міста.

Станом на початок листопада від лінії фронту Покровськ відділяють близько 6 км. Що стосується Курахового, то за даними російських воєнкорів, їхні військові намагаються закріпитися на південній околиці.

За даними видання, українське командування спрямовує на захист цих міст додаткові сили. Однак, як зазначило видання, можливо, окупанти спробують повторити там маневр, який уже проробили з Вугледаром і Селидовим: не штурмувати місто "в лоб", а обійти з флангів.

Так росіяни можуть зробити в районі Курахового, якщо спробують обійти місто на захід, у районі двох розташованих на трасі Запоріжжя-Донецьк сіл: Андріївки та Константинополя. Саме в бік цього надзвичайно важливого для ЗСУ логістичного маршруту окупанти наразі наступають з півдня та півночі одночасно. Від обох флангів до траси залишається близько 11 км.

Ситуація біля Покровська для ЗСУ теж не сприятлива. Наприкінці літа за рахунок резервів українські військові зупинили швидке просування ворога до східних околиць міста, тому перерізати важливу трасу Покровськ-Костянтинівка окупанти не змогли.

Тепер, після взяття Селидового, ворожі підрозділи знову можуть активізувати рух у цьому районі, тільки вже оминаючи місто з півдня, вздовж річки Солона та залізничного полотна в напрямку селищ Новотроїцьке та Шевченко.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що ситуація свідчить про грамотно організований відступ ЗСУ в умовах значної переваги супротивника в повітрі та живій силі. Хоча насправді рухаються росіяни повільно.

"Заяви про "обвал фронту" - це емоції. До реального обвалу там далеко", - наголосив аналітик в інтерв'ю Бі-бі-сі та додав, що під час цієї війни фронт "сипався" лише одного разу, і то з російського боку.

"Востаннє таке сталося восени 2022 року саме з російського боку, коли відбувся український прорив на Харківському напрямку. Ось там дійсно посипався фронт на конкретній великій ділянці", - зазначив Гендельман.

Наразі, на думку аналітика, головною проблемою України є брак у ЗСУ живої сили. Через нестачу особового складу армія змушена розділяти сили на різних ділянках фронту, що й дає змогу росіянам бити між підрозділами встик.

Джерело видання в політичному керівництві України визнає, що ситуація на фронті "дуже погана". "Ситуація дуже погана, але не катастрофічна. Наголошую, це ще не катастрофа", - підкреслив чиновник.

Він припустив, що Покровськ і Курахове можуть впасти найближчим часом, однак наголосив: головна мета - не просто зберегти Україну як державу, а й не втратити більше жодного обласного центру.

Видання зазначило, що найімовірніше, йдеться про Херсон і Запоріжжя, які Путін публічно називає "російською територією".

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