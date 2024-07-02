Ворог просунувся в районі чотирьох населених пунктів на сході, - DeepState (карта)

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове

Росіяни досягли певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів, стверджують аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні DeepState у Телеграм. При цьому опубліковано оновлену карту бойових дій.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу станом на 8:00, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

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На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

Водночас на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

Війна в Україні - новини

Як писав WSJ, на Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого, ймовірно, загинуть тисячі людей з обох боків, але жодна з них, скоріш за все, не зможе домогтися вирішального перелому.

При цьому для України завдання на даний момент полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати свої позиції.

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