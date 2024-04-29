Поруч - дитяча спортивна школа та стадіон, це історична частина міста.

Російські окупанти вдарили по Миколаєву, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю, власники якого тільки відновилися після прильотів 2022 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" місто. Внаслідок чого сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури", - написав він.

Згодом Кім повідомив, що "власники готелю тільки відновились після прильотів, які були в 2022 році".

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"Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, на нашу економіку. На щастя, ніхто не постраждав", - зауважив очільник ОВА.

Атаки окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 квітня, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - застосували чотири безпілотники типу Shahed та п’ять БпЛА невстановленого типу. Всі БпЛА типу Shahed та один дрон невстановленого типу було знищено.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що "Шахедами" окупанти атакували з мису Чауда (Крим), зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області Росії, а безпілотниками невстановленого типу - із окупованої території Херсонської області.

"Шахеди" було знищено у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Безпілотник невстановленого типу було знищено у Миколаївські області.

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