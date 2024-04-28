Українська авіація завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу ворога.

Протягом доби лише на Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 35 атак російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зауважується, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - застосували чотири безпілотники типу Shahed та п’ять БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу Shahed та один дрон невстановленого типу було знищено.

Відео дня

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі розповів, що у ніч на 28 квітня "Шахедами" окупанти атакували з мису Чауда (Крим), зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області Росії, а безпілотниками невстановленого типу - із окупованої території Херсонської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних сил усі чотири "шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - зазначив Олещук.

Ситуація на фронті

Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали майже 30 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської.

"На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито вісім атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області", - повідомили у Генштабі.

Водночас на Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де противник 13 разів намагався прорвати оборону українських військ.

"На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Повідомляється також, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу російських окупантів. Крім того, підрозділами ракетних військ було завдано ураження по пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 тис. 96 російських загарбників. Так, від початку повномасштабної війни загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали близько 466 тис. 150 осіб.

Серед знищеної та ураженої військової техніки противника за цей час, зокрема 7 тис. 279 танків, 13 тис. 991 бойова броньована машина та 11 тис. 948 артилерійських систем.

Помилка ЗСУ дозволила російським окупантам просунутися й захопити значні частини села Очеретине без опору, повідомляє Business Insider.

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