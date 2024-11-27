Захоплене місто вороги перетворили на логістичний хаб, розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Російські окупанти у шахтах та укриттях тимчасово окупованого міста Бахмут Донецької області ховають боєприпаси, техніку та розмісили польовий госпіталь.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону "Єдині новини". Зокрема, у нього запитали, як зараз російські окупанти використовують захоплений Бахмут.

Речник розповів, що нині окупований росіянами Бахмут слугує пунктом тимчасової дислокації для 98-ї повітрянодесантної дивізії та 3-го армійського корпусу південного військового округу Росії.

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"Місто з його шахтами стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. А оскільки там є шахти, укріплення та укриття - ворог розмістив у них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами, техніку, а також склади з паливо-мастильними матеріалами", - сказав Волошин.

За його словами, також є інформація, що у цих шахтах окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги і лікування своїх поранених:

"Ворог намагається там якраз усе це ховати".

У центрі уваги Бахмут - новини, які повідомлялися

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2023 року вже ліквідований ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Бахмут Донецької області був повністю захоплений окупантами. Під час багатомісячних боїв за це місто російські загарбники зазнали шалених втрат.

Зокрема, під час спроб захопити Бахмут Донецької області Росія могла втратити понад 60 тисяч військових убитими й пораненими.

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