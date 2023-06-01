За оцінкою Заходу, українські військові "відійшли з основної забудованої частини міста".

Під час спроб захопити Бахмут Донецької області Росія втратила понад 60 тисяч військових убитими й пораненими. Такі цифри навів журналістам один із західних чиновників на умовах анонімності.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви", – заявив він виданню Sky News.

При цьому такі цифри російських втрат на цій ділянці фронту посадовець назвав "консервативною оцінкою". За його словами, принаймні третина з 60 тисяч – ліквідовані.

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Чиновник зауважив, що Бахмут є "стратегічно не важливим" містом. Він також додав, що, за оцінкою Заходу, українські військові "відійшли з основної забудованої частини міста".

"Ми бачимо, що сили ПВК "Вагнер" перебувають у процесі відходу, принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії", – наголосв посадовець.

Бої за Бахмут

З початку серпня 2022 року за невелике місто Бахмут на Донеччині, де повномасштабного російського вторгнення проживали біля 70 тисяч людей, точаться запеклі бої. Через постійні удари з боку ворога місто перетворено на руїни.

20 травня 2023 року ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, найманці якого брали участь у штурмах міста-фортеці, вчергове заявив, що Бахмут повністю захоплений.

Мер міста Олексій Рева заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Бахмуті загинули 204 цивільних мешканці. Серед жертв російської агресії – чотири дитини.

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