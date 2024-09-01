Осінньо-зимовий період ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.

Попереду осінь, яка через зміну погодних умов несе негативні складові різного характеру не тільки для українських захисників, але й для ворожого війська. Як зміна сезону вплине на хід бойових дій на Донбасі, оцінив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"Перебувати в обороні завжди дещо легше, ніж атакувати. Тому стратегія каже, що ті хто атакують, мають мати перевагу в атакуючих ресурсах. Осінньо-зимовий період ускладнює бойові дії не тільки для нас, але й для ворога", – зазначив він.

За словами військового, восени складніше стає з інженерним маскуванням. Якщо перша лінія оборони була просто випалена вогньовим ураженням, то другу лінію, де перебувають артилерійські системи, гарматні установки тощо, важче буде ховати від БПЛА-розвідки.

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Важливо і те, що осінь – це сезон дощів, багнюки та постійного температурного коливання.

"Дуже важка земля на Донеччині, тому гірше маневрування звичайно стає. Крім того, важче людям, які перебувають на бойових, вогневих позиціях. Значно важче, коли вологість, заморозки, особливо коливання температури", – додав Калашніков.

Накопичення всіх складових осінньо-зимового періоду ускладнить ситуацію не тільки українським оборонцям, але й принесе значні труднощі російським окупантам.

"Треба зазначити, що нашому ворогу також буде досить таки непереливки продовжувати штурмові дії. Його краще буде виявляти, йому важче буде перебувати на полі бою, завмирати під нашим вогнем. Тому що ворог одночасно буде втрачати і фізичне здоров’я, аж до такого летального ефекту", – констатував Калашніков.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

У 24 ОМБр розповіли, що ворог перетворив місто Часів Яр на руїни. Російські окупанти не вважають ці території "своїми", а просто руйнують все, що знаходиться на їхньому шляху. Представник бригади Дмитро Полухін зазначив, що у разі повного захоплення населеного пункту росіяни зможуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над такими великими містами як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і логістичним шляхом між ними.

Водночас, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, якщо російські війська захоплять місто Покровськ у Донецькій області, ворожа армія не зупиниться для перегрупування. Він вважає, що російські окупанти намагатимуться тримати високу інтенсивність боїв і досягати наступних цілей, якими можуть стати Часів Яр, а також вихід до Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки.

Варто відзначити, що днями на Краматорському напрямку бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу збили російський штурмовик Су-25 із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК). Ці літаки здатні нести велику кількість озброєння і становлять значну загрозу для піхоти на фронті.

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