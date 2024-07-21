На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень, зазначив Генштаб.

Триває повномасштабна війна в Україні, і минулої доби лише на Покровському напрямку Збройні сили України відбили 52 штурмові та наступальні дії російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, минулої доби ворожа активність зросла майже по всьому фронту - було зафіксовано 172 бойові зіткнення.

"Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (15 ракет), 66 авіаційних ударів (зокрема, використав 87 КАБ) та 715 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4574 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 128 з них - із РСЗВ", - зауважили у Генштабі.

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Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління, артилерійську систему, радіолокаційну станцію та дев’ять районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

Стосовно ситуації на напрямках у Генштабі зазначили, що на Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

"На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової. Також на Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

"На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області", - зауважили у Генштабі.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогресу, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, там загарбники 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів позицій ЗСУ неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області, а на Оріхівському відбулося сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

Крім того, на Придніпровському напрямку Силами оборони було відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Зазначається, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати хід битви за цей населений пункт.

Як розповіли аналітики, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".

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