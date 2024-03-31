Найбільше атак загарбників було зафіксовано на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Зокрема, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Також, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

В Генштабі також повідомили, що протягом минулої доби ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА типу "Shahed", Силами ППО 9 БпЛА було знищено,. Вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів, дані щодо останньої атаки уточнюються.

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Сили оборони України знешкодили на фронті за добу 650 російських окупантів. Таким чином, станом на ранок 31 березня Росія втратила на війні 442 170 військових.

Крім того, Сили оборони України знищили багато ворожої техніки на полі бою. Зокрема протягом минулої доби знищено 15 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 44 артсистеми, сім засобів ППО, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети тощо.

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