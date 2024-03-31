Було знищено 15 танків, 20 ББМ та 44 артсистеми.

Збройні сили України знешкодили на фронті за добу 650 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 31 березня Росія втратила на війні 442 170 військових.

Крім того, Сили оборони України знищили багато ворожої техніки на полі бою, зокрема:

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танків ‒ 6966 (+15);

бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20);

артилерійських систем – 11050 (+44);

засоби ППО ‒ 743 (+7);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30);

крилаті ракети ‒ 2048 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47);

спеціальна техніка ‒ 1823 (+9).

Також на брухт вже відправили 1023 РСЗВ, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів та катерів, а також один підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти посилюють захист для протидії українським безпілотникам на фронті та всередині країни. Американські аналітики переконані, що їм навряд вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в достатній кількості.

Наразі ворог зосередив основні зусилля на атаках в напрямку Часового Яру Донецької області.

Тривалий період Україна воювала в умовах нестачі боєприпасів, спричиненої в тому числі блокадою допомоги здебільшого дружнім до Росії крилом Республіканської партії США. Але ситуація починає змінюватися – Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

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