Ворог намагатиметься й інформаційно нагнітати ситуацію навколо Вугледару.

Питання виходу з Вугледару українським командуванням ухвалюватиметься на підставі тих подій і обставин, які відбуваються в місті.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, це рішення залежатиме від тих сил і можливостей, що будуть мати наші війська:

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"Досить легко сказати, що війська мають відійти, але насправді провести операцію виводу військ надзвичайно складно".

При цьому додав, що ворог буде намагатися окрім проведення бойових дій, ще створити й "інформаційний прецедент" та нагнітати ситуацію навколо Вугледару. Він нагадав, що вже було багато політичних заяв про ситуацію у місті серед українського політику.

Тимочко зазначив, що, зокрема, йшлося про те, що ворог захопив місто по флангах, але оскільки цього не відбулося, то росіянам довелося " атакувати в лоб".

"Якщо командування ухвалить рішення щодо виходу військ з Вугледару, то дуже важливо розуміти, що воно відбуватиметься не на камери і про це мало хто буде знати. Оскільки будь-яка інформація, яка буде з’являтися у публічному просторі про те, що війська чи то відступають, чи переміщуються, чи підтягаються резерви може нести велику загрозу і ризики для українських військ", - наголосив Тимочко.

Відповідаючи на запитання щодо бойових дій безпосередньо в міській забудові, військовий зазначив, що ми вже декілька разів чули, що ворог намагався заходити в міську забудову з району Павлівки і неодноразово знищувалися їх передові загони, що просочувалися в місто.

"У Вугледарі досить серйозна ситуація, але бачимо, що ніхто не тікає, не кидає зброю і оборона триває", - наголосив Тимочко.

Інші новини про Вугледар

Як повідомляв УНІАН, очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що російські окупанти дійшли майже до центру міста Вугледар Донецької області. Він зазначив, що у Вугледарі залишається 107 цивільних людей, всіх дітей з міста давно евакуйовано. При цьому чиновник додав, що до людей, які там перебувають, важко доїхати, щоб завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти.

Видання The New York Times пише, що упродовж майже трьох років Вугледар був основою оборони України в південному Донбасі, однак зараз місто перебуває на межі захоплення російськими військами.

Зазначається, що поразка у Вугледарі стане як стратегічною втратою для українських військових, так і символічним ударом з огляду на ту центральну роль, яку це місто відіграло у стримуванні російського натиску".

А втрата Вугледара дасть змогу росіянам посилити атаки в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом. Крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть через південну Україну до Криму, а також поставить під удар деякі райони і села на північ і захід від Вугледара.

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