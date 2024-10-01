Втрата Вугледара ускладнить оборону Покровська і посилить російські лінії постачання, кажуть українські військові.

Упродовж майже трьох років Вугледар був основою оборони України в південному Донбасі, однак зараз місто перебуває на межі захоплення російськими військами, пише The New York Times.

"Поразка у Вугледарі стане як стратегічною втратою для українських військових, так і символічним ударом з огляду на ту центральну роль, яку це місто відіграло у стримуванні російського натиску", - пише видання.

Втрата Вугледара, за словами солдатів, дасть змогу росіянам посилити атаки в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом. Крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть через південну Україну до Криму, а також поставить під удар деякі райони і села на північ і захід від Вугледара.

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"Коли (росіяни) почали тиснути з метою взяти під контроль дорогу до Водяного, і почали рухатися по флангах, стало зрозуміло, що ми можемо зазнати поразки, якщо в цей район не буде направлено підкріплення", - розповів NYT командир бригади Роман.

Старший лейтенант Дмитро, боєць 72-ї механізованої бригади, сказав, що ситуація стала критичною, коли російські війська захопили дві шахти, які слугували базами на північний схід від міста.

Вугледар - що відбувається в місті

Як розповіли українські солдати NYT, утримувати позиції в місті практично ніде. "Логістика порушена, тому залишатися там практично неможливо", - каже Док, старший лейтенант 72-ї бригади.

Вугледар простояв під натиском російських військ довше, ніж Бахмут і Авдіївка, і весь цей час його жителі жили під постійними атаками.

"Усе, крім ядерної зброї, обрушується на них дощем", - сказав Док. - "Це неможливо передати словами".

Вугледар - новини

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що російські окупанти дійшли майже до центру Вугледара. Водночас, за його даними, у місті залишається 107 цивільних людей, усіх дітей із давно евакуйовано.

Ще минулого тижня аналітик Девід Акс заявив про ймовірний початок виходу українських сил із міста. Однак згодом 72-га механізована бригада імені Чорних Запорожців офіційно заявила, що продовжує захищати Вугледар від російських окупантів.

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