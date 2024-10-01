У Вугледарі залишилися понад 100 мирних жителів, повідомив голова Донецької ОВА.

Російські окупанти дійшли майже до центру міста Вугледар Донецької області.

Про це сказав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. Він зазначив, що у Вугледарі залишається 107 цивільних людей, всіх дітей з міста давно евакуйовано. При цьому чиновник додав, що до людей, які там перебувають, важко доїхати, щоб завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти:

"Іде активна фаза війни. Вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста".

Також він зазначив, що складна гуманітарна ситуація склалася і у Торецьку, де залишається півтори тисячі цивільних. За його словами, завести гуманітарку складно, бо ворог обстрілює всі шляхи, які ведуть до міста. Філашкін розповів, що евакуація людей з Покровська продовжується, і на сьогодні в місті залишається 14 тисяч населення та 105 дітей.

Ще чиновник зазначив, що в місті Часів Яр залишається 441 людина, ситуація є досить складна і небезпечною, а люди виїжджати з міста "майже не хочуть". Очільник Донецької ОВА розповів, що ворог не припиняє обстрілювати Донеччину, близько 3000 разів ворог за добу обстріляв область з усіх наявних засобів, скидав КАБи - дві людини загинули, а три отримали поранення. Він підкреслив, що в області залишатися небезпечно і закликає евакуюватися. За його словами, в області триває обов’язкова евакуація.

У центрі уваги Вугледар - новини, які вже повідомлялися

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська з заходу та півдня увійшли у Вугледар Волноваського району Донецької області.

Аналітики проєкту DeepState 30 вересня зазначали, що окупанти публікують знімки з українського міста. На одному з них - російські прапори у західній частині Вугледара. Окупанти публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок.

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