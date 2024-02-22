У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" Росія за добу втратила понад 500 загарбників.

Повномасштабна війна в Україні проти Росії продовжується, і упродовж минулої доби Сили оборони відбили вісім атак ворога на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій. "Це помітно менше, якщо порівнювати ворожу активність на Авдіївському та Мар'янському напрямку. На Запорізькому напрямку ворог продовжує застосовувати піші штурми малими піхотними групами, але із застосуванням квадроциклів. Це їхня нова "фішка". І якщо позавчора було знищено один квадроцикл, то вчора знищено чи пошкоджено було вже три", - сказав Лиховій.

На запитання ведучого, як РФ застосовує квадроцикли на фронті, речник відповів: "Ще минулого року військові аналітики писали про застосування квадроциклів та багі на полі бою. Тоді переважно йшлося про них як про засіб для евакуації поранених. Тому що вони легкі, маневрові, мало шумні. Але й мінуси в них є - вони можуть нести мале навантаження, вони відкриті для ураження, але вони швидкісні. Але на кожен такий засіб є протидія, новинки дуже швидко стають пристрілені".

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Крім того, Лиховій додав, що у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" втрати ворога за минулу добу склали 515 осіб, знищено чи пошкоджено 46 одиниць військової техніки ворога. Серед них чотири танки, 14 БМП, шість артилерійських систем, одна РСЗВ, один ПТРК та 20 автомобілів. Також Сили оборони знищили відразу п'ять складів боєприпасів ворога та 328 БПЛА різних типів.

Офіцер повідомив, що РФ змістила акцент уваги із Запорізького напрямку: "У Роботиному ситуація залишається стабільною, там противник не має успіху. Запорізький напрямок важливий, але до нього перегріта увага. Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку та конкретно на Донеччині. Він там провів перегрупування та включає в дію нові підрозділи для підсилення".

Повномасштабне вторгнення РФ в Україні, - який день, та що зараз треба знати

22 лютого 2024 року - 729 день з початку повномасштабного вторгнення росіян на українську землю (РФ на це наважилася 24 лютого 2022 року).

На думку екс-директора ЦРУ Роберта Гейтса, Росія вийшла з глухого кута в Україні та відновила імпульс наступальних дій по всій лінії фронту. Він також додав, що втрата Україною стратегічно важливого міста Авдіївки дозволила росіянам перемістити бойові лінії далі на схід.

За словами керівниці прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, РФ готується до завдання нового масованого удару по території України. Нині окупанти визначають ступінь готовності української системи ППО.

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