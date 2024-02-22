За його словами, наразі війну в Україні не можна називати тупиковою.

Росія вийшла з глухого кута в Україні та відновила імпульс наступальних дій по всій лінії фронту.

Про це заявив колишній очільник Центрального розвідувального управління США Роберт Гейтс в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, наразі війну в Україні не можна називати тупиковою.

"Багато людей називають війну зараз тупиковою ситуацією. Боюсь, я вважаю, що на даний момент справа не стільки у глухому куті, скільки в тому, що росіяни відновили імпульс. Це не імпульс прориву, але це відчуття, що зараз вони продовжують наступ", - зазначив він.

Гейтс також сказав, що втрата Україною стратегічно важливого міста Авдіївки дозволила росіянам перемістити бойові лінії далі на схід.

"Росіяни весь час наступають в різних місцях уздовж майже 1000 км фронту", - сказав Гейтс.

Він зазначив, що втрати українців частково спричинені проблемами із постачанням зброї та боєприпасів.

"Я читав, що на кожен артилерійський снаряд, який випустили українці, росіяни випускають 10, і тому українці зараз стикаються з нестачею боєприпасів, артилерії", - сказав Гейтс.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Протягом минулої доби, 21 лютого, на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках. Особливо "гаряче" було на Куп'янському та Авдіївському напрямках, а також на південній осі фронту.

Україна вступає у третій рік повномасштабної війни, поступаючись агресору за кількістю солдатів та критично поступаючись у використанні артилерійських боєприпасів.

Як писав Business Insider, Україна все ще може здобути перемогу у розпочатій Росією війні. Проте для цього вона має зробити пріоритетом оборону, відновлення боєздатності та завдання ударів по Росії там, де вона найбільш вразлива.

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