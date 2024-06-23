ЗСУ ліквідовують російських окупантів / фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Збройні сили України протягом минулої доби, 22 червня, знешкодили 1270 ворожих солдат.

Як повідомляє Генштаб у ранковому звіті, загальні втрати Росії у війні проти України у живій силі вже досягли 534 360 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:

  • танків ‒ 8019 (+10);
  • бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15);
  • артилерійських систем – 14195 (+61);
  • РСЗВ – 1108 (+2);
  • засоби ППО ‒ 863 (+2);
  • літаків – 359 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);
  • крилаті ракети ‒ 2321 (+13);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44);
  • спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).
ЗСУ знищили за добу 10 танків, 15 ББМ та 61 артсистему: Генштаб порадував результатами

Війна в Україні - останні новини

Загальна стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не має можливості просуватися далі. Він губить свій особовий склад в безуспішних атаках, розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх. 

Відео дня

У Силах оборони повідомили, що російська армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області. 

Російські окупаційні війська просунулися в районі чотирьох населених пунктів на сході України, повідомляє DeepState. 

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