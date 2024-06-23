ЗСУ знищили за добу 10 танків, 15 ББМ та 61 артсистему: Генштаб порадував результатами

Українські захисники уразили також 2 РСЗВ та 2 засоби ППО противника.

Збройні сили України протягом минулої доби, 22 червня, знешкодили 1270 ворожих солдат.

Як повідомляє Генштаб у ранковому звіті, загальні втрати Росії у війні проти України у живій силі вже досягли 534 360 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 8019 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15);

артилерійських систем – 14195 (+61);

РСЗВ – 1108 (+2);

засоби ППО ‒ 863 (+2);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);

крилаті ракети ‒ 2321 (+13);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44);

спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).

Війна в Україні - останні новини

Загальна стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не має можливості просуватися далі. Він губить свій особовий склад в безуспішних атаках, розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Відео дня

У Силах оборони повідомили, що російська армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області.

Російські окупаційні війська просунулися в районі чотирьох населених пунктів на сході України, повідомляє DeepState.

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