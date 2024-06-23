ЗСУ знищили за добу 10 танків, 15 ББМ та 61 артсистему: Генштаб порадував результатами

Збройні сили України протягом минулої доби, 22 червня, знешкодили 1270 ворожих солдат.
Як повідомляє Генштаб у ранковому звіті, загальні втрати Росії у війні проти України у живій силі вже досягли 534 360 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:
- танків ‒ 8019 (+10);
- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15);
- артилерійських систем – 14195 (+61);
- РСЗВ – 1108 (+2);
- засоби ППО ‒ 863 (+2);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50);
- крилаті ракети ‒ 2321 (+13);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44);
- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8).
Війна в Україні - останні новини
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