На Україну ніхто не накладав обмежень щодо збиття російських бойових літаків над територією Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генсек Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО, яке відбувалося у форматі відеоконференції.
Зокрема, у зв'язку зі знищенням російського бомбардувальника Ту-22М3 вранці 19 квітня Столтенберга запитали, чи існують якісь обмеження щодо збиття військових цілей над територією Росії.
"Ми маємо пам'ятати, що це агресивна війна, у якій Росія атакує сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також завдання ударів по законних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для атак України - це частина права України на самооборону", - наголосив Столтенберг.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ради Україна - НАТО міністр оборони України Рустем Умєров якраз розповів країнам-партнерам про зусилля ЗСУ із захисту українського повітряного простору, у тому числі щодо ураження різних воєнних спроможностей Росії.
Також у генерального секретаря Альянсу запитали, чи робила Україна запит щодо отримання не лише "Петріотів", а й інших систем для створення багаторівневої системи протиповітряної системи оборони.
Столтенберг запевняє, що союзники НАТО активізують зусилля на підтримку України. Сьогодні кілька союзників запевнили, що доставлять більше систем протиповітряної оборони в Україну. "Я очікую на конкретні оголошення у ближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.
За його словами, Україна вже має багаторівневу ППО, але завдання полягає у тому, аби зробити цю систему сильнішою і всебічною для збиття дронів, різних типів крилатих ракет та найбільш передових балістичних ракет. Йдеться про наявність таких систем як NASAMS, IRIS-T, Gepard, Patriot тощо.
Він сказав, що Україна потребує більше систем ППО, відповідних батарей і ракет.
Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак впав на території Ставропольського краю РФ.
Такий літак є носієм крилатих ракет Х-22, якими супротивник б’є по мирних містах України.