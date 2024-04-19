Україна має право на самооборону, яке передбачає можливість знищення законних військових засобів, які використовуються ворогом для атак території України.

На Україну ніхто не накладав обмежень щодо збиття російських бойових літаків над територією Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генсек Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання Ради Україна-НАТО, яке відбувалося у форматі відеоконференції.

Зокрема, у зв'язку зі знищенням російського бомбардувальника Ту-22М3 вранці 19 квітня Столтенберга запитали, чи існують якісь обмеження щодо збиття військових цілей над територією Росії.

"Ми маємо пам'ятати, що це агресивна війна, у якій Росія атакує сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також завдання ударів по законних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для атак України - це частина права України на самооборону", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ради Україна - НАТО міністр оборони України Рустем Умєров якраз розповів країнам-партнерам про зусилля ЗСУ із захисту українського повітряного простору, у тому числі щодо ураження різних воєнних спроможностей Росії.

Також у генерального секретаря Альянсу запитали, чи робила Україна запит щодо отримання не лише "Петріотів", а й інших систем для створення багаторівневої системи протиповітряної системи оборони.

Столтенберг запевняє, що союзники НАТО активізують зусилля на підтримку України. Сьогодні кілька союзників запевнили, що доставлять більше систем протиповітряної оборони в Україну. "Я очікую на конкретні оголошення у ближчому майбутньому", - сказав Столтенберг.

За його словами, Україна вже має багаторівневу ППО, але завдання полягає у тому, аби зробити цю систему сильнішою і всебічною для збиття дронів, різних типів крилатих ракет та найбільш передових балістичних ракет. Йдеться про наявність таких систем як NASAMS, IRIS-T, Gepard, Patriot тощо.

Він сказав, що Україна потребує більше систем ППО, відповідних батарей і ракет.

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак впав на території Ставропольського краю РФ.

Такий літак є носієм крилатих ракет Х-22, якими супротивник б’є по мирних містах України.

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