Ця тактика кваліфікується міжнародним правом, як воєнний злочин.

Росіяни систематично скоюють воєнні злочини. Зокрема широко застосовується заборонена міжнародними конвенціями тактика переодягання у військову форму противника, аби без спротиву проникнути за лінію зіткнення. Однак в реаліях українського фронту ця тактика результату не дає, розповів в інтерв’ю "Українському Радіо" командир Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр ім. Кошового отамана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, заборонену тактику "маскараду" росіяни застосовують з 2014 року, просто зараз це набуло більшого масштабу. Як пояснив військовий, зазвичай ворог вдається до спроб просочитися між українськими оборонними позиціями під виглядом своїх, коли не може просунутися вперед.

"Ворог переодягається в український однострій, намагається різними способами просочуватися через бойові порядки й накопичуватися на наших місцях, де перебувають і працюють мінометники, артилеристи, безпілотні системи і таке інше", – пояснює Федоренко.

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За його словами, такий "маскарад" може переслідувати різні цілі – провести розвідку, точково знищити українську вогневу позицію чи техніку, або непомітно зайняти вигідні перед початком великого штурму по фронту.

"Нам добре відома така тактика противника. Але Сили оборони діють більш, ніж якісно: інколи буває так, що противник перебуває у визначених місцях, йому вдалося просочитися, він щиро розраховує, що діє в інтересах російських військ, а насправді він перебуває в руках наших спецпризначенців і підігрує на користь дій Сил оборони. (...) Тому ця тактика противника результату на полі бою, який вони очікували, на сьогодні не дає", – зізнався комбат.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у містах Часів Яр і Торецьк на Донеччині тривають активні вуличні бої. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, у Часовому Яру основні боєзіткнення відбуваються уздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, а в Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.

Також ми розповідали, що російські окупанти спробували просочитися крізь бойові порядки Сил оборони на Куп’янському напрямку та у Вовчанську на Харківщині.

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