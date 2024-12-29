Наші захисники здійснюють заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп РФ.

Російські окупанти минулої доби, 28 грудня, намагалися інфільтруватися в бойові порядки Сил оборони України в районі Глушківки і Лозової на Куп’янському напрямку та у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", протягом минулої доби загарбники найактивніше атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку. Зокрема, вони проводили штурми в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Шевченко, Вовкового, Нововасильовки. Новоєлізаветівки та Слов’янки.

Наші захисники здійснюють заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп РФ, які намагалися просунутися в глиб українських бойових порядків. Водночас противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

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В прагненні покращити своє тактичне положення росіяни намагалися інфільтруватися в українські бойові порядки в районі Глушківки і Лозової - на Куп’янському напрямку та у Вовчанську - на Харківському напрямку. На Лиманському напрямку вони атакували укріплення в районі Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Греківки, але провалилися.

Зараз ведуться запеклі бої на Краматорському і Торецькому напрямках, де ЗСУ стримують натиск ворога в Торецьку та в Часовому Яру.

В міській забудові Курахового, в районах Дачного, Костянтинопільського та Янтарного - підрозділи українських захисників самовіддано протистоять штурмам окупантів на Курахівському напрямку. Противник намагається використати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Времівському напрямку - в районі Улакли, Времівки та Великої Новосілки – росіяни проводили штурмові дії, в районі Розливу – намагаються просунутися в глиб за допомогою бронетехніки. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків їхніх штурмовиків.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що українські війська ризикують втратити ще більше насилу завойованих земель у Курській області Росії. Зараз там бої настільки інтенсивні, що деякі українські командири не можуть евакуювати загиблих.

Водночас російські окупанти намагаються висадитися на один із найбільших островів у гирлі Дніпра – Козацький.

Росія змінила тактику ракетних атак по Україні і перейшла до менш частих, але більш масованих ударів.

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