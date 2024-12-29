Боєзіткнення у Часовому Яру відбуваються уздовж каналу Сіверський Донець-Донбас.

Станом на зараз у містах Часів Яр і Торецьк на Донеччині тривають активні міські бої, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у Часовому Яру основні боєзіткнення відбуваються уздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, що перерізає місто.

"І однією з цілей противника залишається завод вогнетривких матеріалів в місті. Але там атаки ворога успіху не досягають", - запевнив речник ОСУВ "Хортиця".

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У Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові, і сказати щось конкретніше, зазначив Трегубов, "щось важко, бо там іде постійна бойова робота з обох боків".

Ситуація в Торецьку: останні новини

УНІАН повідомляв раніше, що, за інформацією аналітиків DeepState, за минулу добу ворог просунувся у Торецьку, а також біля інших населених пунктів Донеччини: Шевченко, Янтарне, Розлив і Рівнопіль. Також Сили оборони України не дають російським віськам закріпитись в місті Курахове.

Як саме діє ворог у Торецьку - розповів офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України "Равлик". За його словами, у складі російських штурмовиків здебільшого порушники дисципліни, які мали прецеденти і вперед йдуть від безвиході. Ворог діє піхотними малими групами, пробує просуватися околицями та застосовує техніку.

За інформацією військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у Торецьку російські війська за останній час розширили зону контролю в районі Забалки з метою виходу на промислову зону. Але вже закінчується 2024 рік, а Торецька агломерація як не була окупована, так такою й залишається, наголосив експерт.

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