Супротивники, мабуть, беруть за основу комедійний радянський фільм і обманюють людей, зазначили у Повітряних силах української армії.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував звіти Міністерства оборони Росії про "збиту" українську техніку, зауваживши, що це "локшина на вуха".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо якихось некласичних підходів чи новацій, які Росія, можливо, намагається впроваджувати під час повітряних атак по Україні, Ігнат зауважив: "Я б не сказав, що щось нове. Зброя - у неї є тактико-технічні характеристики, є своє призначення. Є характер нанесення ударів, який вони застосовують. Прокладають, відповідно, маршрути".

Зокрема, він навів приклад, що ракети літають "зигзагами" чи "кола намотують" через те, що ворог намагається обійти системи протиповітряної оборони та уразити якомога більше цілей.

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"Що неординарного за цей тиждень - читаємо, беремо зведення Міністерства оборони Росії за період з 21 до 27: "Знищено 31 літак та три вертольоти Повітряних сил (України - УНІАН)"… Перелік по бортах у них і так далі. І ATACMS вони знищують. Це нагадує, як у фільмі: "три портсигари, чотири куртки замшеві". Вони, мабуть, беруть за основу цей комедійний радянський фільм і народу вішають локшину на вуха", - сказав Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що протягом доби українські захисники з ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також було уражено вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

Крім того, авіація Сил оборони України завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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