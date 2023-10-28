Українські захисники уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Минулої доби, 27 жовтня, авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, українські захисники з ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Зазначається, що загалом окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Також, минулої доби, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія втратила на війні проти України приблизно 297 тисяч 680 осіб.

За минулий тиждень втрати росіян завдяки воїнам Сил спецоперацій склали близько 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з Росією та якої кінцевої мети прагне досягнути у цьому протистоянні.

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