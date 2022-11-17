Було поранено декількох російських окупантів.

За добу ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України відпрацювали на південному напрямку 45 вогневих завдань.

Як повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, в результаті вогневого ураження було поранено декількох російських окупантів.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 45 вогневих завдань. Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці авто-бронетехніки", – зазначив він.

Відео дня

За словами Назарова, остаточні результати ударів по ворогу дорозвідуються.

Ситуація на південному напрямку

Обстановка на південнобузькому та таврійському напрямку, як і у всій зоні відповідальності командування "Південь", досить напружена, але контрольована.

16 листопада стало відомо, що українські військові зі стрілецької зброї знищили в Бериславському районі Херсонської області два ударні дрони російських окупантів.

Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти на лівому березі Дніпра намагаються облаштувати багаторубіжну оборону та вишукують способи зупинити ЗСУ. Вона додала, що ворог продовжує обстрілювати території, до яких він дістає.

Вас також можуть зацікавити новини: