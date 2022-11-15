Російські окупанти продовжують обстрілювати території, до яких дістають.

Російські окупанти на лівому березі Дніпра намагаються облаштувати багаторубіжну оборону та вишукують способи зупинити ЗСУ.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Окупанти на лівому березі (Дніпра - УНІАН) намагаються облаштувати багаторубіжну оборону, в тому числі із переміщенням на декілька кілометрів, із заглибленням. Продовжується шантаж із Каховською дамбою, продовжується їх вишукування способів зупинити сили оборони й намагання відтермінувати неминуче", - розповіла вона.

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Тим часом ворог продовжує обстрілювати території, до яких він досягає. Зокрема, під вогнем перебуває Нікопольщина.

Війна в Україні: ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області тривають бої, але говорити про визволення міст, зокрема, Олешок, Каховки, Нової Каховки, ще зарано.

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в ОК "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Відомо, що ЗСУ завдають ударів по позиціях російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. У зв'язку із цим загарбники були змушені посунутись вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів.

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