Триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення.

Українські військові зі стрілецької зброї знищили в Бериславському районі Херсонської області два ударні дрони російських окупантів.

Як повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, обстановка на південнобузькому та таврійському напрямку, як і у всій зоні відповідальності командування, досить напружена, але контрольована.

"Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах (зони відповідальності – ред.), вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони", – зазначив він.

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За словами Назарова, триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення, ворог наносить вогневе ураження по українських позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.

Крім того, для уточнення розташування українських військ та корегування вогню артилерії окупанти значно посилили повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

"Водночас, ворог застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". Два саме таких було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї", - розповів спікер командування.

Ситуація на півдні України

Протягом 15 листопада Сили оборони завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань. За результатами вогневого ураження, ліквідовано 17 загарбників та знищено і пошкоджено 15 одиниць автобронетехніки, дві самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Як повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, російські окупанти на лівому березі Дніпра намагаються облаштувати багаторубіжну оборону та вишукують способи зупинити ЗСУ.

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