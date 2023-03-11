Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року орієнтовно склали серед особового складу ‒ близько 158 тисяч.

За добу українські захисники знищили понад тисячу російських окупантів. Загальна кількість ліквідованих росіян в Україні з 24 лютого 2022 року склала близько 158 тисяч осіб.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 158 тис. (+1010) осіб ліквідовано", - йдеться в повідомленні Генерального штаба Збройних сил України.

Також українські військові станом на 11 березня знищили:

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танків ‒ 3 458 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 2483 (+8) одиниці;

РСЗВ – 493 (+2) одиниці;

засобів ППО ‒ 257 (+1) одиниць;

літаків / гелікоптерів – 304 /289 (+0 / +0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1);

крилатих ракет ‒ 907 (+0);

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) одиниці;

спеціальної техніки ‒ 242 (+2).

Ситуація на фронті станом на 11 березня - що відомо

За добу українські військові відбили понад 100 атак ворога на сході країни. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

При цьому українська авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження сил окупантів, а також знищила ворожий безпілотник, засіб ППО та склад боєприпасів.

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