Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

За добу українські військові відбили понад 100 атак ворога на сході країни. Наразі ворожі війська не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

"Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках", - розповіли у Генштабі.

Так, на Лиманському напрямку противник намагається покращити своє тактичне положення. Там ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка, а також здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - українські захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське.

На цьому напрямку ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії. За добу на цих напрямках обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.

Також зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка наразі - без суттєвих змін.

"Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - сказано у зведенні.

Війна в Україні - останні події на фронті

Нагадаємо, що днем раніше українським захисникам також вдалося стримати не менше сотні атак з боку окупантів: всього війська РФ атакували ЗСУ 102 рази на різних напрямках фронту. Основні зусилля ворог спрямував на захоплення українського міста Бахмут, констатували в Генштабі.

Пізніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий уточнив, що за добу на Бахмутському напрямку ЗСУ "відмінусували" 191 ворожого солдата. Вдалося поранити ще 319 окупантів. Також він пояснив, чому для України так важливо зберегти за собою цей напрямок фронту.

Вчора українців також шокували супутникові кадри української землі в районі Бахмута. На фото зафіксовані значні руйнування міста, а також знищення мостів, розташованих на річці Бахмутка.

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