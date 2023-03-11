Минулої доби українські війська знищили ворожі безпілотник, засіб ППО та склад боєприпасів.

Генштаб ЗСУ розповів про нові успіхи українських захисників в обороні повітряного простору України та у ліквідації сил окупантів. Як відомо, за останні 24 години українські війська стримали понад 100 ворожих атак.

За минулу добу наша авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження сил окупантів, а також знищила ворожий безпілотник, засіб ППО та склад боєприпасів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу у Facebook.

"Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника", - повідомили у Генштабі.

Там уточнили, що українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога", - сказано у зведенні.

Окупанти зробили декілька авіанальотів за минулу добу

Нагадаємо, що за минулу добу ворожі війська в черговий раз продемонстрували свою жорстокість стосовно українців - від їх дій значно постраждали жителі Донецької області - території, яку лідер РФ Володимир Путін намагається узурпувати під "мирними" гаслами.

Зокрема, ворожа авіація минулої доби завдала 29 авіаційних та чотири ракетних удари по цій території. Поранення отримали декілька українців, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Напередодні старший науковий співробітник з авіації та технологій в RUSI Джастін Бронк відзначив, що своїми масованими ударами по Україні Путін не досягне стратегічного успіху у війні. Це безуспішна стратегія, яка притаманна нації, що звикла "брати своє" шляхом жорстоких бомбардувань та нищення усього живого.

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