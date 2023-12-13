Сили оборони знищили також ще понад 60 одиниць техніки ворога.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 850 російських окупантів. Загалом українські військові знищили майже за два роки війни понад 340 тисяч загарбників.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 станом на сьогоднішній ранок складають серед особового складу близько 341 500 (+850) осіб.

За минулу добу також знищено 18 танків (загалом від початку широкомасштабного вторгнення - 5682 одиниці); 15 бойових броньованих машин (10594 одиниці); 3 артилерійські системи (8076); 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6173); 12 одиниць автомобільної техніки, автоцистерн (10662) та 6 одиниць спеціальної техніки (загалом 1176 одиниць).

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І як відомо, від початку війни ліквідовано 22 ворожі кораблі/катери, один підводний човен, 324 літаки, і стільки ж гелікотерів, 919 РСЗВ та 605 засобів ППО росіян.

Ситуація на фонті станом на 13 грудня - головні новини

Вночі українські захисники відбили повітяні атаки росіян та збили всі 10 ударних безпілотників типу Shahed, випущені ворогом, а також 10 ракет, які летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії.

Як відомо, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають масовані наступальні дії росіян за підтримки бронетехніки та авіації. Наші воїни стійко тримають оборону та знищують потенціал ворога. Так, за інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, за добу 11 грудня Сили оборони відбили, зокрема, на авдіївському напрямку десятки атак противника, знищивши 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

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