Ворог активно застосовує авіацію, керовані авіабомби - за дві добиздійснив 19 авіаударів.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії росіян, інформує командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону", - зазначив він.

За інформацією Тарнавського, вчора Сили оборони відбили 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Позавчора на авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

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"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - зауважив він.

Тарнавський зазначає, що активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби нашими захисниками відбито 14 атак.

"Позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки", - розповів бригадний генерал.

Він підкреслив, що на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки", - повідомив Тернавський.

Війна в Україні: новини

Як повідомив сьогодні у звіті Інститут вивчення війни, російські окупанти мають незначне просування на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки.Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, свідчать про те, що окупанти незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної). А інші геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери заявили, що російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового.

В ISW зазначають, що 11 грудня російські війська також продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські воєнкори стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар’їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

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