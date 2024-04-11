Примітно, що Росія без вагань націлила на Україну північнокорейські ракети та іранські безпілотники.

Нещодавно Сполучені Штати надіслали Україні першу партію нових високоточних бомб великої дальності, здатних вражати цілі на окупованих територіях. Проте попри велику дальність, цю зброю не вдасться використати для ураження військових об’єктів у самій Росії, адже такі дії Захід забороняє.

Як пише The Telegraph, США не дозволять цього через страх, що американська зброя, яка вражає цілі в Росії, може спровокувати ескалацію конфлікту. І обмеження на використання Києвом західної зброї ставлять Україну в скрутне становище.

"Від американських бомб до британських і французьких крилатих ракет, західні партнери Києва надають свою найпотужнішу зброю за умови, що Україна буде використовувати її лише в межах своїх кордонів (включно з Кримом). Це обмеження є помилкою, і її легко виправити, просто повідомивши Україну, що його скасовано. Попри безвихідь у Конгресі та затримки у європейському виробництві боєприпасів західні союзники Києва можуть допомогти Україні миттєво – лише цією зміною політики", – йдеться у матеріалі.

Нинішні обмеження ставлять Україну в скрутне становище, оскільки ракети, які вражають мирні українські міста, часто випускаються над територією Росії літаками, які злітають з аеродромів усередині Росії. Те саме стосується російських ударних дронів. Вони залишають бази в Росії лише для того, щоб атакувати житлові будинки в Україні.

"Обмеження використання Україною західних боєприпасів не повністю запобігає ударам всередині Росії, але воно спонукає Київ використовувати більш нетрадиційні засоби – безпілотники, авіаційні бомби та диверсії. Україна також використовує обмежені запаси старих і менш точних радянських ракет. Але ударні дрони Києва рухаються повільніше, ніж західні ракети та бомби, що може зробити їх більш вразливими для російської ППО. І коли уламки перехоплених безпілотників падають на російські міста, це підживлює пропагандистську машину Путіна. Очевидно, що більш точна західна зброя зменшить супутні збитки в Росії та зменшить жертви серед цивільного населення", – наголошує видання.

Зазначається, що Україна наполегливо працює над розробкою власних ракет великої дальності. Проте потрібен час, щоб вони були готові до широкого використання на полі бою. Водночас західна зброя довела свою ефективність під час ударів по російських військових базах на окупованій українській території – там дозволено використовувати як поставлені США ATACMS, так і крилаті ракети з Франції та Великої Британії.

Удари з цієї зброї зруйнували штаб Чорноморського флоту Росії, уразили російський підводний човен і знищили десятки російських вертольотів. В результаті – Кремль вивів кілька своїх цінних військових кораблів і літаків з окупованої частини України на бази та порти в Росії.

"Обмеження на використання Києвом західної зброї є особливо цінним подарунком для Москви, оскільки Росія має набагато більше літаків, ніж ангарів для їх розміщення. Це залишає цінні військові літаки та гелікоптери відкритими. Кремль знає, що багато його літаків вразливі перед українськими ударами, тому РФ почала малювати літаки-приманки на своїх авіабазах. Ці приманки виглядають не дуже переконливо на супутникових знімках із високою роздільною здатністю, але вони можуть ввести в оману українські ударні безпілотники, які покладаються на базові камери. Вдосконалена західна зброя рідше стикається з цію проблемою", – пише автор матеріалу.

Тим часом західні офіційні особи стурбовані тим, що потенційне використання їхньої зброї по території РФ призведе до ескалації – навіть до "Армагедону" – або підживить пропагандистську машину Путіна, яка виставляє вторгнення в Україну як війну проти Заходу. Але ці побоювання є безпідставними, адже навіть за відсутності доказів РФ вже стверджує, що західні боєприпаси використовувалися для атак по території Росії.

Так, коли наприкінці минулого року в російському Бєлгороді прогриміли вибухи, Кремль звинуватив Україну у використанні чеської зброї для атаки. Коли транспортний літак був збитий над російським повітряним простором, Кремль стверджував, що використовувалася система ППО, поставлена США.

Примітно, що Росія, своєю чергою, без вагань націлила на Україну північнокорейські ракети та іранські безпілотники. Російські ракети також порушували повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

"Україна веде екзистенціальну війну, і перемога Києва проти все більш небезпечного Путіна має вирішальне значення для безпеки Європи, НАТО та Сполучених Штатів. Але допомога для підтримки цієї перемоги постійно приходила із запізненням. На Україну чекає важкий рік із відбиттям російських атаки та нарощенням спроможності повернути окуповані території. Путін дав зрозуміти, що він не зацікавлений у переговорах", – резюмує видання.

Удари по території РФ: позиція Заходу

Навіть попри той факт, що Україна використовує для ураження обʼєктів на території РФ винятково зброю власного виробництва, Захід дії Києва критикує.

Зокрема, у Сполучених Штатах висловилися проти атак по нафтопереробних заводах на території РФ. У Байдена стурбовані тим, як атаки по російських НПЗ вплинуть на світові енергетичні ринки.

Водночас у Пентагоні російські НПЗ назвали "цивільними цілями". Таку заяву зробила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

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