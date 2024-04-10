Раніше міністр оборони США казав, що у Байдена стурбовані тим, як атаки по російських НПЗ вплинуть на світові енергетичні ринки.

Сполучені Штати Америки занепокоєні через атаки України по російських нафтопереробних заводах. Там важають, що НПЗ на території РФ є "цивільними цілями".

Як повідомляє кореспондентка CNN Наташа Бертранд у Twitter, таку заяву зробила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер: "Питання про атаки на критично важливу інфраструктуру, коли це цивільні цілі, викликає у нас занепокоєння".

За її словами, Україна дотримується одного з найвищих стандартів дотримання законів збройних конфліктів, а це – "один із елементів європейської демократії".

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Примітно, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи це питання, заявив, що у Байдена стурбовані тим, як атаки по російських НПЗ вплинуть на світові енергетичні ринки.

"Звичайно, ці атаки можуть мати негативний вплив на глобальну енергетичну ситуацію. Але, відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", – говорив Остін.

Атаки по російських НПЗ: що кажуть на Заході

У березні в ЗМІ зʼявилася інформація про те, що США закликали Україну перестати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки атаки безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Водночас американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що Україна має продовжувати бити по російських НПЗ. Він наголосив, що РФ щодня атакує українські енергетичні об'єкти.

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