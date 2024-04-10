Цю зброю було конфісковано в період із травня 2021 року по лютий 2023 року.

США надали Україні конфісковану іранську зброю, яка мала потрапити до рук єменських хуситів.

Як зазначає Bild, зброю було конфісковано в період із травня 2021 року по лютий 2023 року з чотирьох "суден без громадянства", повідомило Центральне командування Збройних сил США, яке відповідає, зокрема, за дії на Близькому Сході.

Зокрема, на користь ЗСУ деякий час тому США передали понад 5 тис. кулеметів, снайперських гвинтівок і протитанкових ручних кулеметів. Крім того, було передано понад 500 тис. патронів калібру 7,62 мм. "Цих коштів достатньо, щоб оснастити одну українську бригаду легкою стрілецькою зброєю", - йдеться в повідомленні.

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Допомога США Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що нацбезпека США залежить від американської рішучості в підтримці України. За його словами, Путін сподівається, що західні партнери кинуть Київ.

Держдепартамент США дозволив надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 млн. Йдеться про забезпечення ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

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