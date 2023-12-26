Цього місяця на півдні тільки чотири ночі обійшлися без ударів безпілотників.

Російські загарбники значно активізували дронові атаки на Миколаївську область.

Про це під час брифінгу розповіла начальник Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк. "Майже щоночі протягом грудня окупанти завдавали дронових атак у нашій зоні відповідальності – це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, частина Дніпропетровської (Криворізький район) та частина Кіровоградщини. Отже, найпотужніша дронова атака була 14 грудня, коли підрозділами української ППО було знищено 39 безпілотників. Всього за грудень ми нарахували понад 270 дронів, які були запущені по півдню", - сказала спікерка.

Вона наголосила, що станом на сьогодні, 26 грудня, тільки чотири ночі були без дронових атак. За словами Гуменюк, також характерною ознакою грудня стало підвищене активне використання ворогом FPV-дронів.

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"На деяких ділянках вони починають замінювати артилерію ворога, яку ми нищимо вибиваємо і завдаємо ударів по вогняних позиціях", - підкреслила військова.

За її даними, у грудні було 112 ударів FPV-дронами у зоні відповідальності Сил оборони півдня. Також паралельно діє комплекс безпілотних літальних апаратів противника, до яких загарбники кріплять осколкові боєприпаси – понад 220 таких боєприпасів було скинуто на населені пункти Херсонщини. Особливо від таких ударів потерпає правобережжя.

"Останні два тижні ворог активізував цю діяльність і на березі Дніпро-Бузького лиману – березі протилежному окупованій Кінбурнській косі. Тому до населення цих регіонів звертаємось - можуть бути скиди таких боєприпасів і це дуже небезпечно. За цей місяць було кілька уражень безпосередньо у такий спосіб – осколковими гранатами - саме мирних жителів, коли вони перебували на подвір’ях своїх будинків чи поруч з магазинами", - каже спікерка.

Вона додала, що FPV-дронами було декілька разів уражено автівки поліції, що свідчить: ворог свідомо відстежує спеціалізовану техніку, в тому числі – "швидких".

Війна в Україні: новини

За словами начальника Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, за грудень на півдні протягом місяця знищено п’ять ворожих літаків: перший – 5 грудня біля острова Зміїний, три – за останній тиждень. Виведення з ладу літаків противника є важливим, зокрема, через те, що він дуже активно застосовував тактичну авіацію. Це стосується напрямку зони бойового зіткнення, де ворог здійснює скиди керованих авіабомб по населених пунктах правобережжя, а пізніше почав бомбардування плацдарму ЗСУ на лівобережжі.

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