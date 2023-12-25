На щастя, минулося без жертв.

Російські війська обстріляли прикордонне село на Чернігівщині під час роздачі хліба. Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, у суботу, 23 грудня, російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

"Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посікло легковий автомобіль з хлібом", – зазначається в повідомленні поліції.

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Наслідки ворожої атаки задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Обстріли українських міст

У неділю, 24 грудня, російські окупаційні війська накрили вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 37-річна жінка. Її тіло виявили в зруйнованій будівлі.

Крім того, росіяни вдарили по Херсону, поціливши у житловий будинок. Загинули двоє людей – 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Постраждав 54-річний херсонець. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги.

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