Російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість.

Російська окупаційна армія зіштовхнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для війни проти України. Це поглибить залежність РФ у цьому питанні від іноземних партнерів.

"Росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і Кремль, ймовірно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах", - прогнозують аналітики Інституту вивчення війни.

Як пояснюють експерти, армія загарбників для підтримки своїх наступів значною мірою покладається на відновлення запасів озброєння і техніки радянських часів. Особливо це стосується бронетехніки.

Відео дня

"Російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають російські війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації", - додають в ISW.

Раніше аналітики вже прогнозували, що зусилля агресора з розширення свого ОПК навряд чи будуть стійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі через очікуваний дефіцит робочої сили і вплив західних санкцій.

У ГУР України назвали Північну Корею найвпливовішим союзником Кремля, оскільки поставки боєприпасів з КНДР до Росії мають прямий і швидкий вплив на динаміку війни. Зокрема, ЗСУ відчувають підвищення темпу російських операцій вже через кілька днів після прибуття чергових вантажів зі снарядами. Станом на червень 2024 року Північна Корея поставила в Росію 4,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - пояснюють аналітики.

Останнім часом влада РФ активізувала свою співпрацю з КНДР. У червні Путін відвідав Пхеньян і підписав угоду з Кім Чен Ином про всеосяжне стратегічне партнерство, а 13 вересня Північну Корею відвідав голова Ради безпеки Росії Сергій Шойгу.

Поглиблення військового партнерства Росії з КНДР є символічним для відносин, які агресор хоче побудувати з Іраном, Китаєм та іншими бажаними партнерами.

"Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підсумували аналітики.

Війна в Україні - наслідки для РФ

Переведення на військові рейки стало найбільш значним короткостроковим впливом війни на російську економіку, заявив професора політології Сіракузського університету та автор книги "Код путінізму" Браян Д. Тейлор. Військові витрати станом на лютий 2024-го становили 7% ВВП. Значна частина бюджету йде на замовлення військової техніки, високі зарплати і виплати в разі смерті солдатів та їхніх родин.

Водночас він додав, що довгострокові економічні наслідки війни є серйозними і потенційно важкими.

Російська Федерація відчує на собі наслідки війни проти України, адже вона воює власним коштом і зазнає великих втрат, сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, російська економіка відчує всі світові події вже наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: